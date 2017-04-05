Похититель могильных оградок с сельских кладбищ предстанет перед судом

16:37 05 апреля 2017
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В Тюменском районе за кражи с кладбищ под суд пойдет 48-летний местный житель.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина воровал части ограждений могил с Борковского кладбища и кладбищ вблизи сел Щербак и Каскара. С конца декабря прошлого года до середины января 2017-го он успел украсть и сдать на металл оградки с 26 могил. Сумму ущерба оценили в 450 тысяч рублей.

18 января мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. 14 фрагментов оградок полиции удалось забрать из пункта приема металла и вернуть пострадавшим.

Теги: кража , кладбище
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