Похититель могильных оградок с сельских кладбищ предстанет перед судом

В Тюменском районе за кражи с кладбищ под суд пойдет 48-летний местный житель.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина воровал части ограждений могил с Борковского кладбища и кладбищ вблизи сел Щербак и Каскара. С конца декабря прошлого года до середины января 2017-го он успел украсть и сдать на металл оградки с 26 могил. Сумму ущерба оценили в 450 тысяч рублей.

18 января мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. 14 фрагментов оградок полиции удалось забрать из пункта приема металла и вернуть пострадавшим.