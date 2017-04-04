Бывшего гендиректора тюменской фирмы оштрафовали за невыплату зарплат и пособий

В Тюмени суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО "ЗапСибЭкоПроект" Сергею Кожевникову.

Расследованием установлено, что в 2015 году мужчина больше двух месяцев не платил трем работницам зарплату и не выдал им компенсацию за неиспользованный отпуск. Еще одной женщине руководитель не выплачивал пособие на ребенка. Общая сумма задолженности составила свыше 172 тысяч рублей.

Кожевникову предстоит не только удовлетворить иски трех потерпевших на сумму 168 тысяч рублей, но и уплатить 150 тысяч рублей штрафа в доход государства.