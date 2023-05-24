У тюменского коммерсанта арестовали автомобиль за долги по зарплате

11:22 24 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

67-летний руководитель коммерческой организации с октября 2022 года и до сих пор не выплатил двум бывшим работникам зарплату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 800 тысяч рублей.

На должника завели уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и по ходатайству следователя СКР арестовали принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser. Следствие сообщает, что собрана достаточная доказательственная база - дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

 

Теги: долги по зарплате , предпринимательство , СКР , следствие , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023