У тюменского коммерсанта арестовали автомобиль за долги по зарплате

67-летний руководитель коммерческой организации с октября 2022 года и до сих пор не выплатил двум бывшим работникам зарплату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 800 тысяч рублей.

На должника завели уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и по ходатайству следователя СКР арестовали принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser. Следствие сообщает, что собрана достаточная доказательственная база - дело передано в суд для рассмотрения по существу.