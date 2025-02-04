Прокуроры помогли получить долги по зарплате более 3,1 тысячи работников

15:05 04 февраля 2025
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Благодаря вмешательству прокуроров в 2024 году перед 3,1 тысячи работниками организаций погашена заработная плата на сумму более 68 млн рублей. В полном объеме погашен долг перед работниками 12 организаций. О результатах прокурорского надзора в сфере оплаты труда в 2024 году сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Прокурорами  защищены права  более 13,7 тыс.  работников. За несвоевременную оплату труда к административной ответственности привлечен 91 работодатель, к уголовной – 6.  

За длительную невыплату зарплаты  в 2024 году возбуждено 33 уголовных дела, из них 7 - по материалам прокурорских проверок.  

При координирующей роли прокуратуры в регионе обеспечена стабильная ситуация на рынке труда региона: уровень безработицы по итогам года составил 0,2%. Количество зарегистрированных безработных в 2024 году снизилось на 30%. 

В сфере охраны труда выявлено 1,3 тыс. нарушений  закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 340 лиц, в суды направлено 95 исковых заявлений. 

В защиту прав пострадавших на производстве работников и членов их семей в суды прокурорами направлено 26 исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 52,3 млн рублей. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц в связи с наличием задолженности по заработной плате, благодаря чему в 2 организациях-банкротах долг по оплате труда перед работниками погашен полностью.   

Теги: долги по зарплате , охрана труда , прокуратура
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