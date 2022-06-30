Директора тюменской компании будут судить за 2,2 млн рублей долгов по зарплате

Директор коммерческой организации Тюмени обвиняется с января по июнь 2021 года не платил зарплату 61 работнику, долгов накопилось на 2,2 млн рублей, было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, его расследование завершено и материалы передан в суд, сообщат пресс-службы облпрокуратуры и следкома.



"61 работнику организации в период с января по июнь 2021 года не выплачивалась заработная плата, при этом финансовая возможность у предприятия имелась. Общая сумма задолженности составила свыше 2,2 млн рублей. Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате погашена в сумме около 1 млн рублей", - пишет облпрокуратура.

Следком отмечает, что в рамках расследования уголовного дела по ходатайству следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на земельный участок, нежилое здание, автомобиль Nissan Laurel. В настоящее время обвиняемый погасил задолженность перед потерпевшими практически в полном объеме.

Уголовное дело направлено в мировой суд Центрального судебного района Тюмени для рассмотрения по существу.