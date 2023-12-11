Долги по зарплате в Тюменской области сократились в три раза

С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза, количество организаций-должников уменьшилось вдвое, сообщил в своем тг-канале губернатор Александр Моор.

"В преддверии новогодних праздников подвели итоги деятельности областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Мы активно взаимодействуем с профсоюзами, прокуратурой, другими федеральными структурами. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил глава региона.