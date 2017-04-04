В Тобольске молодой человек на Mercedes устроил аварию, в которой пострадали несколько человек

12:42 04 апреля 2017
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Вчера, 3 апреля, в Тобольске вечером в районе улицы Юдина и проспекта Энергетиков столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Hyundai Elantra. 

Как рассказали в областной автоинспекции, аварию спровоцировал 22-летний водитель Mercedes, который превысил безопасную скорость и потерял контроль над движением. В результате аварии он получил травму головы. У 42-летней пассажирки Mercedes перелом таза. 29-летний водитель и пассажиры Hyundai, 49-летний и 48-летний мужчины, отделались ушибами.

Теги: ГИБДД , ДТП
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