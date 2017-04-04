В Тобольске молодой человек на Mercedes устроил аварию, в которой пострадали несколько человек

Вчера, 3 апреля, в Тобольске вечером в районе улицы Юдина и проспекта Энергетиков столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Hyundai Elantra.

Как рассказали в областной автоинспекции, аварию спровоцировал 22-летний водитель Mercedes, который превысил безопасную скорость и потерял контроль над движением. В результате аварии он получил травму головы. У 42-летней пассажирки Mercedes перелом таза. 29-летний водитель и пассажиры Hyundai, 49-летний и 48-летний мужчины, отделались ушибами.