На тюменской трассе перевернулся автомобиль с семейной парой из ЯНАО

11:38 04 апреля 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера, 3 апреля, дорожная авария произошла на 53-м километре трассы Ялуторовск — Ярково в половине десятого утра. Там врезался в металлическое ограждение и перевернулся автомобиль Lada Largus. 

Как рассказали в областной автоинспекции, в машине находилась пожилая семейная пара из Ноябрьска. Вероятнее всего, 64-летний водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Мужчина получил перелом грудины и травму позвоночника, у его 62-летней жены травма головы.

Теги: ЯНАО , ГИБДД , ДТП
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