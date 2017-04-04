На тюменской трассе перевернулся автомобиль с семейной парой из ЯНАО

Вчера, 3 апреля, дорожная авария произошла на 53-м километре трассы Ялуторовск — Ярково в половине десятого утра. Там врезался в металлическое ограждение и перевернулся автомобиль Lada Largus.
Как рассказали в областной автоинспекции, в машине находилась пожилая семейная пара из Ноябрьска. Вероятнее всего, 64-летний водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Мужчина получил перелом грудины и травму позвоночника, у его 62-летней жены травма головы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru