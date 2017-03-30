Попавшей под автобус тюменской школьнице выплатят миллион

В Тюмени суд взыскал крупную моральную компенсацию с автоперевозчика в пользу пострадавшей девочки.

Наезд случился в гололед 4 декабря 2015 года в районе Дома обороны. У дома №7 на улице Ирбитской на нерегулируемом пешеходнике автобус №30 сбил 12-летнюю школьницу. По заключению специалистов, водитель автобуса своевременных мер к снижению скорости не принял, хотя у него была такая возможность. У девочки диагностировали переломы шейных позвонков и ушиб спинного мозга, что считается тяжким вредом здоровью.

В мае прошлого года водителю назначили два с половиной года ограничения свободы — ему запретили менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Тюмени и Тюменского района без согласия уголовно-исполнительной инспекции. В декабре мать школьницы подала в суд иск на автоперевозчика ООО "Автосевер", на которого работал водитель.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, согласно ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей.

Рассмотрев дело, суд взыскал с перевозчика в пользу школьницы 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и еще 200 тысяч рублей в пользу матери за переживания за дочь.