За липовое удостоверение на чужую фамилию водитель иномарки пойдет под суд

13:31 30 марта 2017
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Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего Михаила Мильченко. Мужчину обвиняют в использовании заведомо подложного документа — фальшивого водительского удостоверения.

Водительских прав мужчину лишили в 2015 году, после того как поймали пьяным за рулем. В феврале этого года за 30 тысяч рублей он купил водительское удостоверение в интернете, изготовленное на фамилию Смирнов.

1 марта BMW X6 под управлением Мильченко  вблизи села Червишево Тюменского района остановил инспектор полка ДПС. Водитель передал ему удостоверение на имя Смирнова, которое показалось инспектору подозрительным. Паспорта при себе у мужчины не оказалось. После изъятия прав водитель сознался, что он не Смирнов, а Мильченко.

Экспертиза подтвердила, что удостоверение было изготовлено не "Гознаком", а распечатано на принтере, сообщает областная прокуратура.

За липовые документы мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.

Теги: водители , подделка документов
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