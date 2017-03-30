За липовое удостоверение на чужую фамилию водитель иномарки пойдет под суд

Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего Михаила Мильченко. Мужчину обвиняют в использовании заведомо подложного документа — фальшивого водительского удостоверения.

Водительских прав мужчину лишили в 2015 году, после того как поймали пьяным за рулем. В феврале этого года за 30 тысяч рублей он купил водительское удостоверение в интернете, изготовленное на фамилию Смирнов.

1 марта BMW X6 под управлением Мильченко вблизи села Червишево Тюменского района остановил инспектор полка ДПС. Водитель передал ему удостоверение на имя Смирнова, которое показалось инспектору подозрительным. Паспорта при себе у мужчины не оказалось. После изъятия прав водитель сознался, что он не Смирнов, а Мильченко.

Экспертиза подтвердила, что удостоверение было изготовлено не "Гознаком", а распечатано на принтере, сообщает областная прокуратура.

За липовые документы мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.