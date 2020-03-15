Тюменцам советуют придумывать простую, но уникальную подпись

Тюменцам дают рекомендации по подбору подписи – уникального атрибута, которым каждый человек пользуется довольно часто. Стереотип выполнения подписи формируется до 35 лет, после перестроиться будет уже сложно, отмечают специалисты.

Эксперты по подписи могут сделать выводы о характере человека и даже его чувствах, которые он испытывает во время росчерка на бумаге. Важно, чтобы подпись было сложно подделать. Стоит учесть, что закорючка должна быть уникальна и сложна в воспроизведении и в то же время быстра в исполнении. Творчество по выбору подписи начинают с экспериментов с написанием собственной фамилии. Чаще всего люди используют первые три буквы, добавляя к этому инициалы. Иногда используют латинские буквы или иные символы.

"В качестве подписи я использую полностью свою фамилию. При этом последнюю букву "а" я пишу, как собаку – символ, который используется при написании электронной почты. Добавляю еще пару загогулин. За 10 лет ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то хотел подделать мою подпись", - поделилась тюменка Мария.

Эксперты утверждают, что сложны для воспроизведения длинные и размашистые подписи. Можно сделать росчерк в виде ломаных или закругленных линий. По мнению преподавателя по каллиграфии одного из тюменских развивающих центров Яны Осиповой, когда подпись придумана, важно потренироваться, научиться выполнять ее быстро. Для этого она должна быть не только изящной, но и удобной, пишет "Тюменская область сегодня".