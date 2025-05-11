Как распознать натуральный мед, поделился пчеловод

12:28 11 мая 2025
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Тюменский пчеловод Алексей Кудров рассказал, что недобросовестные производители могут добавлять в мед крахмал или сироп, чтобы увеличить вес.

Эксперт рекомендует сделать тест с помощью салфетки. Так, капля настоящего меда не оставит мокрого пятна в течение минуты. Есть водная проверка: натуральный мед полностью растворится в воде без осадка и посторонних включений.

– Возьмите химический карандаш. И нанесите на него мед. Если продукт разбавлен патокой, то мед оставит фиолетово-синий след. Настоящий мед имеет тонкий цветочный аромат и наматывается на ложку, подделка пахнет резко и стекает как вода, – говорит пчеловод. Он посоветовал покупать продукт у проверенных пчеловодов, а не в супермаркетах.

Теги: советы
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