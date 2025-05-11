Какие благоприятные "соседи" могут расположится рядом с томатами

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области советуют разместить в одной теплице с помидорами спаржевую фасоль либо невысокие сорта гороха, так как бобовые культуры улучшают состав почвы, на их корнях образовываются клубеньки с азотфиксирующими бактериями.

А чтобы отпугнуть от томатов вредителей, можно посадить в теплицу цветочные, такие как бархатцы или настурцию. Лук и чеснок выделают фитонциды, и защитят томаты от тли и паутинного клеща. Листовой салат, щавель, базилик, шпинат, петрушка считаются отличными "соседями" томатам.

А вот сладкий перец и баклажаны располагать рядом с грядками помидоров не стоит, потому что они входят в семейство пасленовых. Если одно из растений заболеет, то недуг легко перенесется и на соседние кусты.

Огурцы не рекомендуется сажать в одной теплице с томатами, поскольку у них разные требования к микроклимату. Высокая влажность, так необходимая огурцам, вредит томатам. Последние предпочитают сухость в воздухе, к высоким температурам тоже относятся не очень хорошо – начинают желтеть, чахнуть, сохнуть. Располагая в одной теплице не очень совместимые культуры, будьте готовы к некоторому снижению урожайности каждой из них, - сообщает КП-Тюмень.