В Сургуте поймали мужчину, который торговал поддельными медсправками

Житель Сургута предлагал гражданам получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии за один день не выходя из дома. объявления об этом он расклеивал по городу. Оперативники вышли на предприимчивого гражданина, провели в его квартире обыск и установили, что он занимается изготовлением и сбытом поддельных медицинских справок.

"37-летний подозреваемый размещал в городе печатные объявления о возможности получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии за один день не выходя из дома. Заказанные гражданами справки изготавливались по месту жительства мужчины с помощью цветного принтера. Во время обыска полицейские изъяли более 370 тысяч рублей, предположительно полученных незаконным способом, а также сотовые телефоны, ноутбук, флеш-карты, распечатанные объявления и готовые к реализации поддельные медицинские документы", - говорится в сообщении полиции Югры.

Установлено, что подозреваемый являлся организатором незаконного бизнеса. Ранее в момент продажи поддельного результата ПЦР-тестирования задержали его супругу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Он находится под подпиской о невыезде.