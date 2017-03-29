Тюменка одним ударом расправилась с пристававшим к ней знакомым

В Тюмени за убийство перед судом предстанет 45-летняя местная жительница.

Кровавый инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января в доме на улице Заимка Волга. Распивавшие алкоголь мужчина и женщина поссорилась из-за того, что последняя отказала ему в сексе. В ходе конфликта тюменка схватила кухонный нож и ударила им знакомого в грудь. Мужчина умер на месте через непродолжительное время.

Как сообщает региональный СК, за пару дней до этого женщина вышла из тюрьмы, где сидела за убийство.