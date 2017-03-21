Водитель, проехавший по ноге подростку, неоднократно нарушал ПДД

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 16-летняя тюменка.

Инцидент произошел в понедельник вечером на улице Грибоедова. По словам пострадавшей, она, в компании молодежи, вызвала такси через мобильное приложение. По предварительным данным, водитель приехавшего автомобиля Ford Focus, не убедился, что девушка села в машину, и, начав движение, проехал ей по ноге.

Впоследствии девушка обратилась в больницу, врачи диагностировали у нее ушиб стопы. Сотрудники полка ДПС ГИБДД разыскали водителя, при прохождении им освидетельствования показания алкотестера составили 0,36 мг/л. По словам 23-летнего жителя города Заводоуковска, временно проживающего в Тюмени, он "подрабатывал частным извозом", а алкоголь употребил уже после происшествия, приехав домой.

В пресс-службе областного ГИБДД отметили, что законом запрещено употребление водителем алкоголя после аварии, к которой он причастен. За нарушение предусмотрено такое же наказание, как за управление в нетрезвом виде – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автоинспекторы составили соответствующий административный материал.

В настоящее время по факту ДТП ведется административное расследование. Автомобиль задержан на спецстоянку. Кроме того, выяснилось, что "подрабатывая извозом" нелегальный таксист в марте "заработал" четыре штрафа за превышения скорости на общую сумму 4 тысячи рублей.