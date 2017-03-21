Сводка ДТП: пьяный водитель наехал на девочку-подростка и скрылся

Двенадцать человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 20 марта.

В Тюмени на улице Грибоедова водитель автомобиля Ford Focus перед началом движения не убедился в безопасности и наехал на ногу находившейся рядом с машиной 16-летней девушке, которая в результате происшествия получила ушиб стопы. Водитель с места происшествия скрылся, но был установлен и разыскан сотрудниками ГИБДД. Им оказался 23-летний житель Заводоуковска, который находился в состоянии опьянения. При прохождении им освидетельствования показания алкотестера составили 0,36 мг/л.

В Тюмени у пересечения улиц Осипенко и Свердлова столкнулись шесть автомобилей: LIFAN, Kia Rio, Toyota Corolla, "маршрутка" Peugeot Boxer, Hyundai и Mazda. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем автомобиля LIFAN. В результате происшествия 25-летний водитель LIFAN получил травму головы, ушиб предплечья у 21-летней пассажирки этого автомобиля. Травмы головы, лица и ушибы получили также 36-летняя водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Kia, и пассажиры "маршрутки", 53-х, 62-х и 75-летняя женщины.

В Тобольске на выезде с песчаного карьера столкнулись автомобили "КАМАЗ", "Волга" и Chevrolet Cruze. На выезде с карьера один самосвал буксировал другой на гибкой сцепке. После того, как первый грузовик выехал на дорогу, легковые автомобили заехали под буксировочный трос. В результате происшествия 30-летний водитель Chevrolet Cruze получил компрессионный перелом позвоночника.

В Ишиме на объездной дороге столкнулись автомобили Lexus и Daewoo Nexia. Причиной ДТП послужило нарушение очередности проезда. В результате происшествия черепно-мозговую травму и ушиб колена получил 44-летний пассажир Daewoo Nexia.

В Ишиме на перекрестке улиц Малой Садовой и Чайковского столкнулись Toyota и Great Wall. Причиной стало нарушение очередности проезда. В результате аварии сотрясение головного мозга получил 12-летний мальчик, пассажир Great Wall. Мальчик находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП ребенок чувствовал себя хорошо и пошел в школу, но затем его состояние ухудшилось и он был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.