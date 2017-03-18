Тюменского коммунальщика забили кувалдой в подсобке дома

17:31 17 марта 2017
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В Тюмени следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, случившегося в ночь с 15 на 16 марта в районе Лесобазы.

Трагедия произошла на улице Сахалинской, 19. В подсобном помещении дома двое мужчин, один из которых был работником управляющей компании, обслуживающей здание, распивали алкоголь. В какой-то момент они начали ссориться. Один из них взял металлическую кувалду и несколько раз ударил ей коммунальщика по голове. От полученных травм 40-летний мужчина умер на месте.

Как сообщает региональный СК, 32-летний подозреваемый уже имеет несколько судимостей, в том числе и за убийство. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство , расследование
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