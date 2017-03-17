Тюменец заявил в полицию об угоне, чтобы не выплачивать долг

Уголовное дело в отношении жителя Тюмени возбудили в отделении МВД по Республике Алтай за заведомо ложный донос.

Осенью прошлого года 30-летний тюменец приехал на Алтай в гости к родителям. Через какое-то время он обратился в полицию села Шебалино, где рассказал, что у него угнали автомобиль Chevrolet. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением крупного ущерба).

В ходе расследования оказалось, что якобы похищенный автомобиль тюменец приобрел в кредит, оформив его в банке. Какого-то постоянного дохода у него не было и выплачивать долг он не смог. Избавиться от обязательств он попытался обманом. Приехав на Алтай, он продал авто, растратил вырученные деньги и пришел в полицию с заявлением о краже.

Признавшийся во всем тюменец сейчас находится под подпиской о невыезде, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. За заведомо ложный донос мужчине грозит до двух лет лишения свободы.