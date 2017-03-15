В Тюмени за день произошло несколько автобусных аварий

Вчера в Тюмени три человека пострадали в дорожных инцидентах с участием городского транспорта.

В час дня у пересечения улиц Широтной и Монтажников автобус №46 столкнулся с автомобилем Huyndai. Вероятнее всего, водитель автобуса не выдержал дистанцию. В результате происшествия ушибы получила 56-летняя кондуктор автобуса.

Около трех часов дня на улице Профсоюзной у торгового центра "Рентал" столкнулись маршрутное такси Ford и автомобиль Huyndai. Причиной аварии, по предварительным данным, как и в предыдущем случае, стало несоблюдение дистанции водителем автобуса. Травму головы получила 37-летняя водитель Huyndai.

В одиннадцать вечера на улице 30 лет Победы в районе развязки с улицей Пермякова в автобусе 14-го маршрута упала и получила перелом предплечья 52-летняя кондуктор. Как сообщает областная автоинспекция, водитель автобуса превысил безопасную скорость.