Начинающий водитель спровоцировал ДТП у Цветного бульвара

Накануне в Тюмени в первом часу ночи дорожная авария произошла на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Там столкнулись "Жигули" и Kia cee'd. Как сообщает областная автоинспекция, за рулем были начинающие автомобилисты.

По предварительным данным, 19-летний водитель "Жигулей" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге он и 18-летний водитель иномарки получили травмы головы и грудной клетки.

В этот же день еще одно дорожное происшествие случилось неподалеку. Утром на Первомайской, 21 в автобусе №13 60-летняя пассажирка упала и получила травму головы.

ГИБДД напоминает, что в общественном транспорте необходимо всегда держаться за поручни, иначе велик риск получить травму, если водитель при аварийной ситуации резко затормозит.