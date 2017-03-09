Тюменец расправился с собутыльником топором

Региональные следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Тюмени. Молодой человек обвиняется по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Трагедия случилась вечером 24 февраля в доме на улице Сеченова. Мужчина выпивал со своим знакомым. Между ними завязался конфликт, разрешить который парень решил при помощи оружия. Он несколько раз ударил приятеля топором по голове. Через пару дней тот умер в больнице.

Обвиняемый молодой человек сейчас находится под стражей. Прежде у него была судимость статье 108 УК РФ. Он убил человека, превысив пределы необходимой обороны, сообщает СК по Тюменской области.