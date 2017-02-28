Коммунальщика оштрафовали за упавшую на ребенка снежную наледь

Суд назначил штраф в десять тысяч рублей работнику управляющей компании, который не проконтролировал очистку снега с вверенного дома в поселке Боровском Тюменского района.

В ноябре прошлого года снежная наледь обрушилась на 14-летнего мальчика, проходившего мимо жилого дома № 12 по улице Мира. Ребенок получил ушиб темени, ему понадобилась медицинская помощь. Ответственным за случившееся следственные органы признали начальника производственного участка МУП ЖКХ, который с октября по ноябрь не предпринял мер к выполнению работ по очистке крыши от снега. Его обвинили по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На предварительном следствии он полностью признал вину. С учетом того, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался, впервые совершил преступление небольшой тяжести и возместил мальчику причиненный ущерб, наказанием для него стал судебный штраф, сообщают в пресс-службе СК по Тюменской области.