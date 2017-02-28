Подрезавший автобус водитель ответит за пострадавшую пенсионерку

В Тюмени перед судом предстанет 35-летний житель села Казанского, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью пожилой женщины.

ДТП случилось в ноябре прошлого года около сквера Немцова. Мужчина на Honda ехал в среднем ряду по улице Республики. У дома №59 решил повернуть направо, чтобы заехать на парковку. Он пересек сплошную разметку и проехал по крайнему ряду, предназначенному для общественного транспорта. В этот момент по эт ой же полосе двигался автобус № 30. Его водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с легковушкой, дав ей проскочить. Из-за этого маневра а автобусе упала 70-летняя пассажирка и получила переломы трех ребер с кровоизлиянием.

Водитель Honda признал вину в ДТП. Ему грозит до трех лет ограничения свободы, принудительные работы на срок до двух лет либо до двух лет лишения свободы. Тюменская прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение и направила его в суд для рассмотрения по существу.