Трассу Тюмень-Ханты-Мансийск из-за метели и гололеда закрыли для автобусов и грузовиков

18:05 27 февраля 2017
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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями ограничено движение автобусов и грузового транспорта на автодороге федерального значения Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Из-за сильной метели видимость не превышает 50-ти метров, несмотря на принимаемые дорожными службами меры, дорожное покрытие скользкое: сначала прошел дождь, затем мокрый снег, к вечеру ожидается резкое понижение температуры. 

Как сообщает Госавтоинспекция региона, сотрудники ГИБДД несут службу на трассе в усиленном режиме. Наряды ДПС припарковывают грузовой транспорт на площадках в местах расположения кемпингов и мест отдыха. Автомобилистам рекомендовано ограничить поездки по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском и Тобольском районах до улучшения погодных условий.

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Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , автодорога , ограничение движения
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