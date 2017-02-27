МЧС рекомендует жителям Югры отказаться от поездок и не выпускать детей на улицу

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 28 февраля в Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах ожидаются усиление ветра порывами до 15-20 м/с, мокрый снег, метель, на дорогах ухудшение видимости, снежные заносы, гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует воздержаться от дальних поездок на автомобилях, тем более за пределы населенных пунктов, быть осторожными на автодорогах, соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между автомобилями и соблюдать правила поведения при метели!

Не стоит отпускать детей одних на улицу. Также не следует находиться возле опор электропередачи, деревьев и рекламных щитов, парковать вблизи них автомобили.

Пешеходам при гололеде рекомендуется носить нескользящую обувь и быть осмотрительными при движении с целью снижения риска падений и травматизма.

При метелях не стоит выходить на рыбалку на водные объекты. Из-за обильного снега и метелей покинуть места рыбной ловли может быть затруднительно. Из-за снегопада и образовавшихся перемётов можно оказаться в снежной ловушке, сбиться с пути, потеряться, провалиться в полынью.

Телефон службы спасения 112.