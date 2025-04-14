За неделю в Тюменской области ликвидировано 11 ландшафтных пожаров

С 7 по 13 апреля в Тюменской области произошло 11 ландшафтных пожаров на общей площади 53,64 гектара, за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима к административной ответственности привлечены 16 граждан, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 14 апреля действующих ландшафтных пожаров не зарегистрировано.

Всего с начала пожароопасного сезона в области произошло 28 ландшафтных пожаров на общей площади 77,39 гектара. В прошлом году на эту дату зарегистрировано 12 ландшафтных пожаров на площади 7,96 гектара.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что за разведение огня на землях любых категорий виновных будут привлекать к ответственности по части 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.