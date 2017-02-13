Не высадившего школьника водителя пригородного автобуса привлекли к ответственности

Прокуратура Тюменского района закончила разбирательство с перевозчиком "ЗапСибАвто". Напомним, представление от правоохранительных органов транспортная компания получила из-за инцидента с 13-летним мальчиком.

14 января ребенок сел на принадлежавший фирме автобус №103, чтобы добраться от поселка Богандинского до Боровского. Водитель на нужной ему остановке "Поселок Боровский" не остановился, а высадил его только на выезде из населенного пункта на улице Трактовой. Мама мальчика поведала о случившемся в соцсети.

Транспортная компания объяснила произошедшее тем, что нужная ребенку остановка была остановкой по требованию. О том, что ему надо здесь выйти, мальчик должен был предупредить заранее.

Как пояснили в прокуратуре, остановки для посадки и высадки пассажиров обязательны в каждом остановочном пункте, то есть говорить о своем намерении выйти не нужно, если в расписании это не остановка по требованию. В официально утвержденной схеме маршрута № 103 эта остановка значилась обязательной, перевозчик же ее обозначил как остановку по требованию самостоятельно, что было незаконно.

Водитель автобуса получил выговор. Перевозчик поправил схему маршрута №103, привлечь к дисциплинарной ответственности начальника отдела эксплуатации, разработавшего неверную схему, не сумели, так как в "ЗапСибАвто" он уже не работает.

"В целях профилактики нарушений правил перевозки пассажиров издан дополнительный приказ, которым водители ООО "ЗапСибАвто" предупреждены о необходимости производить остановку во всех остановочных пунктах, предусмотренных в расписаниях маршрутов", — рассказали об итогах работы в пресс-службе областной прокуратуры.