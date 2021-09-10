ГИБДД проверяет, как жители региона перевозят детей в автомобилях

09:35 10 сентября 2021
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Сплошные проверки соблюдения правил перевозки детей организованы в Тюменской области. Рейдовые мероприятия проходят у школ и детских садов, сообщили в областной госавтоинспекции.

За восемь месяцев в регионе зафиксировано 123 ДТП с участием детей, в которых погибли 2 юных пассажира и 156 ранены. Каждый одиннадцатый ребенок, ставший участником ДТП, перевозился с нарушением норм безопасности. К административной ответственности привлечено 6 400 водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств. 

 

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , дети , перевозки , проверки
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