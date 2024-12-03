В Тюмени за неделю проверили более 50 автобусов

Более полусотни автобусов, работающих на городских маршрутах, на минувшей неделе на предмет обеспечения безопасности пассажирских перевозок совместно осматривали сотрудники Госавтоинспекции, представители городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и Тюменьгортранса.

"Мы проверяем техническое состояние транспортных средств: работу фар, дворников, аварийных сигналов, подачи жидкости для омывания стекол, наличие огнетушителей, аптечек. Смотрим путевые листы, соблюдение режима труда и отдыха водителями. Проводим профилактическую беседу по соблюдению Правил дорожного движения. Указываем на необходимость быть бдительными, не совершать резких движений во время маршрута, смотреть в зеркала, разъясняем основные нарушения, что приводят к ДТП с автобусами на территории областного центра", - рассказал государственный инспектор технического надзора отдела Госавтоинспекции Александр Портнягин.

Так, 29 ноября, участники рейда осмотрели автобусы на площадке отстоя рядом с бульваром Бориса Щербины. "В основном здесь останавливаются для отдыха водители автобусов Тюменского ПАТП № 1, Специалисты Тюменьгортранса проверили салоны транспортных средств, а представитель Госавтоинспекции – документы и техническое состояние. Как показали результаты, все в порядке. Салоны автобусов чистые, все необходимые документы имеются, соблюдается режим работы и отдыха, и с технической частью все исправно", - отметил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко.

Однако выявлены и недочеты. Так, водитель автобус маршрута № 51 в нарушение правил остановился на парковке у проезжей части. Данный факт зафиксировали сотрудники Тюменьгортранса: сфотографировали и записали. В салоне тоже не соблюдаются правила: переднее место недоступно для пассажира – проход к нему огражден веревкой, так быть не должно, а ещё рекламные листовки и наклейки размещены в неположенном месте.

Вся эта информация будет отражена в акте и направлена в профильный департамент. За каждое нарушение перевозчику будет выписан штраф. И если у сотрудников Тюменьгортранса есть вопросы к содержанию салона и соблюдению правил парковки автобуса, то с технической точки зрения и наличия необходимых документов у водителя 51-го маршрута все в порядке, пояснил представитель Госавтоинспекции.

В администрации города отмечают, что водители автобусов к проверкам привыкли: документы показывают, работу техники демонстрируют, салон посмотреть приглашают. Городские маршруты ежедневно обслуживают более 800 автобусов - рейды продолжаются, меняются только их локации.