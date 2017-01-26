Прокуратура занялась перевозчиком, утвердившим свою схему маршрута автобуса

Представление от прокуратуры Тюменского района получила транспортная компания "ЗапСибАвто", которая незаконно сделала одну из остановок своего рейсового маршрута остановкой по требованию.

Перевозчика проверили из-за инцидента на автобусе № 103, курсирующем от Тюмени до Сосновки. 14 января 13-летний мальчик сел на него, чтобы добраться от поселка Богандинского до Боровского. Водитель на нужной ему остановке "Поселок Боровский" не остановился, а высадил его только на выезде из населенного пункта на улице Трактовой. Мама мальчика привлекла внимание к истории, рассказав о произошедшем в соцсети. В транспортной компании случившееся объяснили тем, что нужная ребенку остановка была остановкой по требованию. О том, что ему надо здесь выйти, мальчик должен был предупредить заранее.

Как пояснили в прокуратуре, остановки для посадки и высадки пассажиров обязательны в каждом остановочном пункте, то есть говорить о своем намерении выйти не нужно, за исключением случаев, если по расписанию посадка и высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию пассажиров.

Из расписания движения автобуса № 103, утвержденного начальником управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области 1 июля 2016, ясно, что его движение осуществляется с остановками в установленных местах по маршруту регулярных перевозок. Водитель автобуса был обязан остановиться в пункте "Поселок Боровский" в любом случае. Компания "ЗапСибАвто" эту остановку обозначила как остановку по требованию самостоятельно, что было незаконно.

Устранение выявленного нарушения сейчас на контроле прокуратуры.