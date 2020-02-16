79 автобусов задействованы на доставке детей в школы Тюменского района

В Тюменском районе организуют безопасный подвоз детей к школам. Школьников везут на занятия из 113 населенных пунктов, для этого задействовано 79 единиц транспорта.

Всего более 4,5 тыс. детей из трех десятков школ нуждаются в организованной развозке, чтобы попасть на уроки. В 2019 году все учреждения, где существует транспортировка детей, получили лицензии на перевозки пассажиров, включая доставку в школу и обратно, перевозку детей при организации выездных спортивных или культурных мероприятий. Для этого существуют жесткие требования к подбору водителей: для трудоустройства необходимы подтвержденный стаж от года в категории "Д" и отсутствие нарушений ПДД.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, за прошлый учебный год были открыты шесть новых маршрутов для перевозки детей к школе: три из них в Боровском, один маршрут в Горьковке, в Луговом и в деревне Муллаши. В текущем учебном году запущены три новых направления подвоза детей - из ИЖС "Есенин" в Успенскую школу, из ИЖС "Канада" и ДНТ "Москвичка" к Переваловской школе.

В ближайшее время будут решаться вопросы по организации новых маршрутов и остановочных пунктов в других муниципальных образованиях.