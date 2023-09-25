В Тюменском районе задержили пьяного водителя школьного автобуса

Водитель школьного автобуса, который развозит детей из Боровской средней школы Тюменского района, в понедельник задержан сотрудниками Госавтоинспекции, так как был пьян.

По данным ГИБДД, детей в автобусе не было, водитель приехал на пункт технического контроля. Показания алкотестера составили 0,29 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при этом в путевом листе у водителя есть отметка о прохождении медицинского контроля.

"На водителя составлен административный материал по факту пьяного вождения. Будет также рассмотрен вопрос о действиях юридического и должностного лица, допустившего водителя до поездки", - отмечают в пресс-службе ведомства.