Тюменская область для школ в 2022 году закупила 104 автобуса

15:05 12 сентября 2022
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В текущем году в школы Тюменской области приобретены 104 новых школьных автобуса для 100 % обеспечения подвоза школьников, сообщили изданию в информационном центре правительства ТО.

"Вопрос организации подвоза школьников Тюменской области к месту учебы и обратно находится на постоянном контроле Правительства региона и муниципальных органов власти, ежегодно осуществляются мероприятия по обновлению автопарка школ региона", - подчеркнули в информцентре.

Еще пять автобусов было закуплено в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и городом Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики, они будут доставлены в школы Краснодона в сентябре.

Теги: Краснодон , школьный автобус
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