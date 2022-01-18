Один пассажир пострадал при столкновении Audi со школьным автобусом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Автомобиль Audi въехал сегодня в заднюю часть школьного автобуса ПАЗ на 53-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 26-летний водитель иномарки, следовавшей в Ноябрьск, не выдержал безопасную скорость и дистанцию.
Школьный автобус Сазоновской школы вез девять детей разного возраста в село Щербак после занятий, все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Травму лица получил 31-летний пассажир иномарки, помощь ему оказана на месте. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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