Один пассажир пострадал при столкновении Audi со школьным автобусом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

18:12 18 января 2022
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Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Автомобиль  Audi въехал сегодня  в заднюю часть школьного автобуса ПАЗ на 53-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 26-летний водитель иномарки, следовавшей в Ноябрьск, не выдержал безопасную скорость и дистанцию.

Школьный автобус Сазоновской школы вез девять детей разного возраста в село Щербак после занятий, все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Травму лица получил 31-летний пассажир иномарки, помощь ему оказана на месте. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в  Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: дети , ДТП , Ноябрьск , пострадавшие , федеральная трасса , школьный автобус
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