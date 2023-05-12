Автобус со школьниками попал в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Школьный автобус и "Лада" столкнулись сегодня утром на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень. Предварительно, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил "Ладу", сообщает ГИБДД ТО.

В автобусе перевозились 24 ребенка, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Дети не пострадали. По данным прокуратуры, они доставлены в образовательное учреждение на другом школьном автобусе.

Водитель "Лады" 2002 г.р. доставлен в больницу, его личность устанавливается. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Движение по федеральной автодороге не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура организовала проверку.