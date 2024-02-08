Автобус с детьми застрял в сугробе по дороге в школу в Ишимском районе

Школьный автобус застрял в снегу по пути в Стрехнинскую школу, никто из детей не пострадал - все были доставлены на занятия на другом автобусе, сообщили в пресс-службе ГИБДД ТО и департаменте образования и науки Тюменской области.

"Дети ехали на занятия в Стрехнинскую СОШ. Никто не пострадал. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник", — пояснили ситуацию в департаменте образования и науки Тюменской области.

В интернете опубликовано видео, в котором пустой автобус накренился в сторону кювета, по данным ГИБДД, "транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было". Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв.