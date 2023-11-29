Уват поможет Тобольску пережить транспортный коллапс на Иртыше

В Тобольске, где из-за теплой погоды пока не удается организовать ледовую переправу через Иртыш, с сегодняшнего дня перевозку жителей левобережья будет вести судно на воздушной подушке, которое одолжил Уват (там лед уже установился), сообщил мэр Максим Афанасьев.

"У нас пока прогнозов погоды утешительных нет. На реке ситуация, когда паром не может ходить по мнению специалистов Речного порта, а лед слишком тонкий, чтобы делать мостки. Дал поручение обеспечить работу воздушной подушки по расписанию парома для удобства людей. Ее вместительность - 20 человек. Под это расписание у нас подстроено автобусное движение. Если будет нужно - скорректируем", - пояснил мэр.

Паром, которым обычно жители левобережной части города пользуются до ледостава, отменен с 25 ноября, но лед еще слишком тонкий даже для пешеходов, не говоря уж о транспорте. Как вариант попасть на другой берег - поездки на жд, однако в соцсетях появились жалобы отсутствие в поездах мест. К решению проблемы уже подключилась транспортная прокуратура.

28 ноября на встрече с населением замглавы города Сергей Дударев рассказал о причине, по которой АОА "Тобольской речпорт" снял паром, объяснил, каким образом будет осуществляться подвоз продуктов, выслушал проблемные вопросы жителей, касающиеся расписания электрички, организации медицинского обслуживания и корректировки расписания автобусов. Департамент экономики предупредил предпринимателей о необходимости запастись товарами. Подвоз продуктов первой необходимости осуществляется ежедневно, сообщили в администрации города.

Мэр заявил, что все возникающие вопросы по переправе держит на контроле. Столкнувшиеся с проблемами тоболяк могут звонить днем по тел. 22-09-46, вечером - 24-67-01.