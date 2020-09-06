Из каких городов России в Тюмень чаще всего прилетают туристы?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил спрос на авиа- и ж/д билеты в Тюмень и из Тюмени и выделил самые популярные направления на лето и осень.

Откуда в Тюмень прилетают на самолете

Чаще всего в Тюмень летят из Москвы, Салехарда и Санкт-Петербурга, причём доля путешественников, летящих в Тюмень из северной столицы, выросла в полтора раза по сравнению с прошлым летом.

Выросла также доля Симферополя: по всей видимости, из Тюмени этим летом чаще летали в Крым, чем в Сочи, который опустился в рейтинге с 3 на 7 место, и в этот рейтинг попали обратные рейсы.

По бронированиям на осень больше всего билетов пока продано из Сочи, Симферополя и Краснодара. Очевидно, что это путешественники из Тюмени, которые возвращаются домой. Спрос по проданным билетам на осень пока восстановился на 85% от уровня прошлого года. По некоторым направлениям продаж стало больше (больше билетов куплено для вылета из Сочи, Симферополя, Салехарда, Ростова-на-Дону).

Откуда в Тюмень приезжают на поезде

Топ городов, формирующий основной спрос на ж/д билеты в Тюмень, довольно стабилен, но доли Екатеринбурга, Сургута и Омска стали меньше, они перераспределились в пользу других городов. Из топ-10 по спросу выпала Москва: прошлым летом она была на 9 месте, а теперь только на 15-м.

Средние чеки по популярным направлениям остались на уровне прошлого года, есть незначительные изменения в пределах 1-2%. Из топ-10 по спросу самый существенные прирост среднего чека по билетам из Перми: прошлом летом было 2 113 рублей, а этим — 2 285 рублей, рост на 8%.

Пока по проданным билетам на осень в лидерах по спросу Нижневартовск, Екатеринбург и Омск: отсюда в Тюмень приедет больше всего путешественников. Вновь заметно снижение спроса со стороны путешественников из Москвы: доля столицы снизилась более чем вдвое.

На осень средние чеки подросли, особенно это видно по билетам из Москвы (+22%), Омска (+20%), Екатеринбурга (+17%). Например, из Москвы осенью долететь дешевле, чем добраться на поезде: средний чек по авиабилетам на осень — 4 619 рублей, а по ж/д билетам — 4 995 рублей.