Тюменские автоинспекторы спасли водителя большегруза, съехавшего в кювет

Дорожный инцидент случился на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень. У большегруза во время движения лопнуло колесо, автомобиль вынесло в кювет через встречную полосу. Проезжающие автомобилисты сообщили о происшествии ближайшему автопатрулю ДПС.

Автоинспекторы вместе с рабочими дорожных служб пытались помочь водителю, но обычные грузовики не могли вытащить груженую фуру. Было решено задействовать эвакуатор-тягач для грузовых автомобилей. Во время спасения габаритного автомобиля для бесперебойной работы тягача инспекторы вручную регулировали движение на трассе, после чего сопроводили тягач с фурой до ближайшего автосервиса.

Водитель большегруза Денис Яшнурзин направил благодарственное письмо на имя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова в адрес инспекторов полка ДПС ГИБДД капитана полиции Марата Афлетунова, капитана полиции Каната Алимова и капитана полиции Дмитрия Шахова, сообщает пресс-служба ведомства.