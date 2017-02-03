В Тюмени расследуют гибель ребенка в картинг-центре

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование обстоятельств смерти 10-летнего мальчика в тюменском картинг-центре.

Трагедия случилась вчера в ТЦ "Солнечный". Катавшийся на карте ребенок получил травму. Его доставили в ОКБ №1, где он скончался. По предварительным данным, мальчик ударился об руль карта.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают в тюменском следственном комитете, там дадут оценку действиям должностных лиц картинг-центра.