В Тюмени расследуют гибель ребенка в картинг-центре

12:00 03 февраля 2017
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Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование обстоятельств смерти 10-летнего мальчика в тюменском картинг-центре.

Трагедия случилась вчера в ТЦ "Солнечный". Катавшийся на карте ребенок получил травму. Его доставили в ОКБ №1, где он скончался. По предварительным данным, мальчик ударился об руль карта.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают в тюменском следственном комитете, там дадут оценку действиям должностных лиц картинг-центра.

Теги: гибель детей , картинг , расследование , торговый центр
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