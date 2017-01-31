За истребление косули ялуторовский браконьер отработает триста часов

Жителя деревни Южная Ялуторовского района обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Соответствующее решение в отношении Сергея Кулебакина вынес мировой судья судебного участка №1 Ялуторовского судебного района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 11 декабря 2016 года Кулебакин вместе со своим сыном и его другом поехали в район деревни Менгарская на охоту на пушных зверей, имея соответствующее разрешение. Однако в лесу Кулебакин увидел косулю и застрелил ее, хотя разрешения на ее добычу не имел. Тушу животного он подвесил на упавший ствол дерева и стал её разделывать. В этом время в охотугодья на снегоходе приехал государственный инспектор Ялуторовского отдела областного Госохотуправления. К нему навстречу вышли Кулебакин и его сын с другом. Инспектор проверил документы и спросил про добычу - ему ответили, что добычи нет. Однако заметив нож, на котором была шерсть, и следы крови на одежде Кулебакина, инспектор прошел к месту, откуда вышли охотники, и увидел тушу косули. Он вызвал полицию.

В ходе расследования Кулебакин признался, что это он убил косулю. Размер ущерба, причиненного природе, составил 60 тыс. рублей, который мужчина возместил. Суд назначил Кулебакину 300 часов бесплатных общественно полезных работ. Оружие браконьера конфисковано.