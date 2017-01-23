Тюменцы требуют ликвидировать стихийные переходы через железную дорогу

Народной тропой через железнодорожные пути в районе ТЦ "Премьер" прошли 23 января тюменские общественники и журналисты. Поводом для обследования стихийного перехода через рельсы стало обращение Елены Поповой в региональное отделение ОНФ. Девушка попросила общественников обратить внимание на несанкционированные пешеходные переходы через железнодорожные пути по улицам 50 лет ВЛКСМ (в районе ТЦ "Премьер") и Тульской (в районе "Кросно"):

"В этом месте идет большой поток людей, особенно детей, которые не понимают всей опасности", - написала Елена.

В конце прошлого года тюменка потеряла родного брата: он погиб 20 декабря на железнодорожном перегоне, пытаясь перебежать пути перед приближавшимся поездом. Сейчас она добивается, чтобы проблему безопасности людей на железной дороге заметили и решили.

"Наблюдаем очередную бесхозяйственность сотрудников РЖД, которые обязаны следить за охранным контуром, - заявил на встрече с журналистами сопредседатель регионального отделения ОНФ по Тюменской области Евгений Семеняко. – Мы намерены вновь привлечь внимание к опасным переходам: писать в прокуратуру, обращаться к депутатам Госдумы и представителям СМИ – и добиться порядка на железной дороге. Иначе трагедии на путях будут продолжаться".

По статистике, на территории Свердловской железной дороги ежегодно травмируются и погибают люди. К примеру, в 2015 году на путях пострадали 9 несовершеннолетних, трое из них со смертельным исходом. Однако жителей Тюмени это не останавливает - они все равно пользуются привычными переходами и делают лазейки в ограждениях, не обращая внимания на табличку "Ходить по путям запрещено!" Отметим, тюменские активисты уже обращались в РЖД с просьбой обеспечить безопасность на путях, но народные тропы продолжают действовать.

Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения ОНФ.