В СКР возбудили уголовное дело по факту ухода малыша из детсада

В СУ СКР по Тюменской области из-за оставления без надлежащего присмотра 5-летнего воспитанника дошкольного учреждения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 9 января 2017 года около 12 часов дня, оставшись без присмотра мальчик самостоятельно покинул помещение детсада № 123, после чего находился на улице в течение нескольких часов в условиях низкой температуры воздуха.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В связи с данной историей по результатам проверки на прошлой неджеле прокуратура внесла представление заведующей детсада, руководителю охранного предприятия "Нимак+" и директору департамента образования Тюмени.