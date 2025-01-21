В Тюмени выясняют обстоятельства гибели пенсионера у набережной

17:30 20 января 2025
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Следователями СК России проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины, тело которого в понедельник днем обнаружено вблизи тюменской набережной , недалеко от моста Влюбленных, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Личность мужчины пока не установлена, указано, что он пенсионного возраста, видимых признаков насильственной смерти нет.  

На месте происшествия работают следователи СК России. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии и личности погибшего, пояснили в следкоме.

Теги: погибшие , расследование , СКР
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