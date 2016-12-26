Сводка ДТП: водитель грузовика не заметил столкновения и уехал

На минувших выходных в Тюменской области в 13 дорожных авариях пострадали 18 человек.

В субботу, 24 декабря, около трех часов дня в Уватском районе на 450-м километре трассы Тюмень—Ханты-Мансийск столкнулись Lada и Opel. По предварительным данным, водитель Lada совершил небезопасный обгон. Раны, ушибы и ссадины получили 24-летний водитель и 49-летний пассажир иномарки.

Около десяти часов вечера в Тюмени на улице Малыгина столкнулись автомобили Daewoo Gentra и Toyota Prius. Вероятнее всего, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда. Травмы грудной клетки и лица получили 34-летний водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля Daewoo и 51-летняя пассажирка Toyota.

В воскресенье, 25 декабря, утром на 20-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда водитель автомобиля Lada 14-й модели не выдержал дистанцию и врезался в прицеп лесовоза. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, грузовик с места происшествия уехал. Возможно, что управлявший им человек не заметил случившегося. У 25-летнего водителя Lada были признаки опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался. В результате аварии он и 19-летняя пассажирка получили травмы головы.

Около пяти вечера на 310-м километре автодороги Тюмень—Омск столкнулись автомобили Toyota Corona Premio и Hyundai Accent. По предварительным данным, машину Toyota занесло — 39-летний водитель не справился с управлением при обгоне. У него травмы головы, грудной клетки и перелом таза.