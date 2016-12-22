Тюменка помогла задержать карманника

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин наградил местную жительницу Ольгу Владимировну, которая не растерялась при встрече с серийным вором.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. В полицию позвонила женщина и сообщила, что в общественном транспорте у нее попытались похитить кошелек и сейчас она удерживает злоумышленника.

Прибывший на место наряд группы немедленного реагирования задержал неоднократно судимого за карманные кражи и нигде официально не трудоустроенного 34-летнего тюменца. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. Из рассказа женщины стало ясно, что мужчина зашел в салон автобуса и сначала вытащил кошелек у одной пассажирки, а потом попытался обокрасть и ее.

"Ольга Владимировна вовремя заметила правонарушение и поймала злоумышленника за руку, после чего сообщила водителю и вызвала полицию", — сообщают в пресс-службе УМВД.

Сейчас установлено, что задержанный причастен еще к четырем кражам. Расследование продолжается.

В полиции отметили бдительность, смелость и высокую гражданскую сознательность Ольги Владимировны. Представители полиции надеются, что действия женщины станут примером для жителей города.