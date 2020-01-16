ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - открытая лекция "Церковь и власть: генезис патриархатов". "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Подробности здесь.
19:00 - "Иванов". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Я корова". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Ford против Ferrari" / Ford vs Ferrari (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 14:00 - аккредитация на пресс-конференцию, посвященную Году предпринимательства 2020 в России (состоится 20 января). Тел. (3452) 42-71-99 или электронной почте ZhevnovskayaSE@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1773 году британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересёкшим Южный полярный круг.
В 1920 году в Советской России официально отменена смертная казнь.
В 1945 году — освобождение Варшавы частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.
В 1991 году многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию "Буря в пустыне".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru