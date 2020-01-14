15
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Цветной концерт, или Джинсы-кеды". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Глория Белл" / Gloria Bell (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

21:00 - ночной органный концерт в католическом костеле, улица Ленина, 7. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Бориса Нима — одного из основателей Тюменского индустриального институтаТ. ТИУ, улица Володарского, 38, ауд. 219.  Аккредитация по тел. 8(3452) 39-03-30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1920 году арестован Верховный правитель России адмирал Александр Колчак.

В 1992 году ЕС признал независимость Словении и Хорватии.

В 2001 году начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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