ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Цветной концерт, или Джинсы-кеды". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Глория Белл" / Gloria Bell (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
21:00 - ночной органный концерт в католическом костеле, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Бориса Нима — одного из основателей Тюменского индустриального институтаТ. ТИУ, улица Володарского, 38, ауд. 219. Аккредитация по тел. 8(3452) 39-03-30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1920 году арестован Верховный правитель России адмирал Александр Колчак.
В 1992 году ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
В 2001 году начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
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