13
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 января 2020
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[MENU_ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Белоснежка", средневековая сказка-баллада". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - награждение победителей и призеров XXI Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени. Администрация города, улица Профсоюзная, 20.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1703 году в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета; в 1992 году в честь этого события был учреждён День российской печати.

В 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка.

В 1872 году в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами.

В 1874 году в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.

В 1940 году завершился героический дрейф во льдах Арктики ледокола "Георгий Седов".

Теги: повестка
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