[MENU_ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Белоснежка", средневековая сказка-баллада". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - награждение победителей и призеров XXI Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени. Администрация города, улица Профсоюзная, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета; в 1992 году в честь этого события был учреждён День российской печати.
В 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка.
В 1872 году в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами.
В 1874 году в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.
В 1940 году завершился героический дрейф во льдах Арктики ледокола "Георгий Седов".
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